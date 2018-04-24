Тотальный на чувашском

Его можно написать и очно, и заочно

Сегодня чуваши всей страны смогут попробовать свои силы в написании добровольного диктанта на родном языке. Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владение литературным чувашским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок.

В регионах компактного проживания чувашей и районах республики диктант будут писать в учреждениях культуры и общеобразовательных школах, в Чебоксарах — в педуниверситете имени И.Я. Яковлева (Президентский бульвар, 19а, аудитории № 201, 209), госуниверситете имени И.Н. Ульянова (Университетская, 38, аудитории № 434, 410) и институте образования (проспект Максима Горького, 5, аудитории № 201, 202).

Более 5 тысяч человек написали в республике Всечувашский диктант в 2017 году

Стартует акция одновременно на всех площадках в 13.00, в это же время начнется трансляция по Национальному радио Чувашии, «Таван радио» и на официальном сайте Национальной телерадиокомпании. Текст для диктанта составлен по мотивам произведений народного писателя Чувашии Александра Артемьева, читать его будут преподаватели республиканских вузов, теле- и радиоведущие, а проверят грамотность выполнения работ профессиональные филологи.

Для тех, кто решит проверить свои знания чувашского дистанционно, — бланк диктанта размещен на сайте ­http://chgign.ru. Организаторы — Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский республиканский институт образования, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Издательский дом «Хыпар», Национальная телерадиокомпания Чувашии и Минобразования республики?— предупреждают, что текст, набранный на компьютере, или же скан написанного от руки диктанта необходимо отправить по адресу ­total.dictant.2014@yandex.ru в течение 10-15 минут после окончания акции.

Результаты будут известны в мае.

Напомним, впервые образовательная акция «Петем чавашсен перлехле диктанче» (Единый всечувашский диктант) состоялся 24 апреля 2013 года.