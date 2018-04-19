В Чувашии посевная набирает обороты

Как сообщают в Минсельхозе республики, весенние полевые работы развернулись в 14 районах.

Основная из них — подкормка озимых культур, которая проведена на площади 4433 гектара. В том числе 1030 — в Вурнарском районе. В трех районах идет подкормка многолетних трав. Отмечается, что семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 51,4 тыс. тонн, или 104% от потребности. При этом более 91% из них соответствуют посевным кондициям. А в Батыревском районе практически все семена кондиционные. В остальных районах подготовка семенного материала до базисных кондиций продолжается.