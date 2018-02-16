В Чувашии обсудили вопрос о ценах на молоко. Видео

Низкая цена — не навсегда

Вопрос о ценах на молоко и его качестве обсуждался в минувший понедельник на еженедельном правительственном совещании. Вот как прокомментировал ситуацию руководитель Государственной ветеринарной службы — главный государственный ветеринарный инспектор Чувашии Сергей Скворцов:

— Я бы не советовал хозяевам личных подворий избавляться от своих буренок как от обузы из-за того, что закупочные цены на молоко сейчас значительно упали по сравнению с тем же прошлогодним сезоном. Сделать это недолго, а вот чтобы потом вырастить полноценную корову, понадобится не меньше трех лет. Нынешняя ценовая ситуация ведь не на долгие годы…

Хотелось бы также напомнить частникам, что хорошее, качественное молоко и раньше, и сейчас в цене. Вопрос в том, все ли сдатчики и сборщики добросовестны в этом отношении. Как показывает наш контроль, не все и не всегда. Собрав молоко, сборщик должен опломбировать цистерну, только в таком виде оно может поступать на молокозавод. Если нет — вместе с сотрудниками ГИБДД мы останавливаем и после проверки штрафуем. За прошлый год наложено штрафов на 450 тысяч рублей. Ведь получив молоко у производителя, он отвечает за его качество. Тут и тара должна быть специальная, а не из-под рыбы… И сдавая продукцию на завод, сборщик должен доказать ее высокое качество с помощью специального оборудования. Высокое качество — больше получишь… Практикуем мы и внезапные проверки владельцев частного поголовья. Нередко, завидев инспекторов, они просто убегают от своих бидонов с молоком — значит, в них «контрафакт». Но каждый день и у каждого хозяина продукт проверять невозможно, поэтому приходится надеяться на крестьянскую совесть и добропорядочность.

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Сборщики молока должны иметь и соответствующую экипировку — халаты, шапочки, отметил Скворцов. К сожалению, не везде это соблюдается.