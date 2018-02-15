Глава Чувашии принимает участие в Российском инвестиционном форуме – 2018 в Сочи

15–16 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Участники Форума обсудят приоритетные направления региональной политики, важнейшие аспекты экономического потенциала субъектов РФ и инвестиционный потенциал.

Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В деловой программе Российского инвестиционного форума в г. Сочи принимает участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Он выступит на сессии «Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году». Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году организаторами круглого стола «Три измерения эффективности здравоохранения» было отмечено, что Чувашия среди 85 субъектов федерации занимает пятое место по эффективности работы системы здравоохранения.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, делегация республики в 2017 году стала одним из активных участников Российского инвестиционного форума.