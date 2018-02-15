РИФ-2018: Михаил Игнатьев принял участие в Деловом завтраке

15 февраля в рамках Росcийского инвестиционного форума Михаил Игнатьев принял участие в Деловом завтраке на тему «Экспорт в стратегии развития АПК региона». Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

Региональное разнообразие продуктов питания и сельхозпродукции формируют высокий экспортный потенциал российской продукции и интерес к ней зарубежных потребителей, отметили организаторы Делового завтрака. Российский продовольственный экспорт активно развивается. За последние 12 лет экспорт продукции АПК вырос в 7 раз, достигнув в 2017 году 20 млрд долларов.

Последние изменения в системе субсидирования АПК страны предоставляют регионам больше автономности в развитии отдельных отраслевых направлений.

Участники сессии обсудили, какие существующие инструменты поддержки экспорта помогут региональным производителям реализовать свой потенциал и достаточно ли их для построения эффективной системы выхода на внешние рынки.

Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил в своем выступлении, что Россия сегодня уверенно выстраивает концепцию экспорта. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса связано с повышением конкурентоспособности российской продукции.

Джамбулат Хатуов подчеркнул, что Россия – мировой лидер в производстве зерновых. Кроме того, многие брендовые продукты российских производителей нашли своих покупателей за рубежом. Он также акцентировал, что на международном рынке очень высокая конкуренция. Наращивание потенциала АПК, меры государственной поддержки позволят укрепить позиции сельхозтоваропроизводителей России на рынке, резюмировал он.

«Агропромышленный комплекс — это один из локомотивов экономики республики, позволяющий решать вопросы продовольственной безопасности, импортозамещения, обеспечения здоровым и качественным питанием», — подчеркивает Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Сельское хозяйство сегодня является высокотехнологичной, привлекательной для инвестиций отраслью, которая демонстрирует устойчивую положительную динамику. Экологически чистая продукция из Чувашии ценится на российском и зарубежных рынках», — заявил он.

В Чувашской Республике обеспечивается последовательное наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, растет производство зерна, мяса, молока. За счет собственного производства обеспечиваются потребности населения в молоке, мясе, картофеле.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Чувашии в 2017 году составил около 20 млн долларов, ее доля в общем объеме экспорта региона – более 10%.

Более 81% объема экспорта продукции АПК приходится на продукты питания – кондитерские изделия ООО «АККОНД» (экспорт осуществляется в 22 страны мира). Кроме кондитерских изделий на внешние рынки продвигается пивоваренная продукция, соусы, горчица, мясо птицы, овощи, а также сельскохозяйственное сырье – лен масличный, рапс, рыжик, крахмал.

Для наращивания экспортного потенциала в Чувашской Республике с 2017 года реализуется приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», в котором заложена основа для поддержки и стимулирования экспорта.

Производится техническое обновление организаций агропромышленного комплекса. Только в течение прошлого года пищевыми предприятиями освоено более 200 наименований новых видов продукции, реализовано 30 инвестиционных проектов модернизации и технологического обновления производства.