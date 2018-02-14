Количество выявленных в Чувашии фальшивых купюр снизилось почти на 30%

Как сообщает отделения – НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России, за 2017 год в банковском секторе Чувашии было обнаружено 186 поддельных российских денежных знаков: 185 банкнот и 1 монета. За прошедший год количество выявленных подделок снизилось на 28%.

Больше всего (57%) из всех обнаруженных «фальшивок» пришлось на 5000-ные купюры – 106 штук. Поддельных 1000-рублевых банкнот выявили 66 штук, 500-рублевых – 12 банкнот и 1 банкнота номиналом 100 рублей.

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