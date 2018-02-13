С открытым бюджетом

По итогам 2017 года Чувашская Республика входит в группу регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Данный рейтинг выведен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ).

По информации, размещенной на официальном сайте института, среди регионов ПФО Чувашия занимает 2-е место, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с 2016 годом. А среди 85 субъектов страны республика на 7-м месте и входит в группу регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. По итогам 2016 года республика занимала 16-ю позицию. А по направлениям «Бюджет для граждан» и «Финансовый контроль» у нас первые места, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики со ссылкой на Минфин.

Рейтинг субъектов России по уровню открытости бюджетных данных составляется НИФИ по заказу Министерства финансов РФ. В качестве основных критериев оценки выступают такие направления, как характеристика первоначально утвержденного бюджета, годовой отчет об исполнении бюджета, внесение изменений в закон о бюджете, промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные, проект бюджета и материалы к нему. Учитываются также финансовый контроль, публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, бюджет для граждан, общественное участие.