«У козловчан — хороший потенциал»

Производство в районе растет, а вот врачей и учителей не хватает

В просторном, обновленном осенью прошлого года кинозале Дома культуры Козловского района перед началом совещания, посвященного итогам социально-экономического развития муниципалитета, царило оживление. И, судя по разговорам людей в рядах, уже было понятно, что сегодня особенно волнует козловчан: обсуждали недавнюю снежную стихию, состояние дорог и ЖКХ…

Впрочем, и глава администрации района Андрей Васильев, упомянув в своем докладе точки роста и достижения за 2017 год, не стал скрывать и проблемные вопросы. В целом прошедший год он назвал сложным. «Пришлось максимально сократить и оптимизировать расходы районного бюджета, стараться жить по средствам и обеспечить положительную динамику важнейших показателей развития», — начал он свое выступление.

По темпам роста среди крупных и средних предприятий район в тройке лидеров по республике. 27 его промышленных организаций производят кузова-фургоны, контейнеры, швейные изделия, станки плазменной резки с числовым программным управлением, стеклопакеты, железобетонные изделия, большое разнообразие пищевых продуктов и многое другое. Часть местной продукции, кстати, была представлена на выставке достижений в фойе Дома культуры, с которой еще перед совещанием подробно ознакомился Глава республики.

288 млн рублей составил объем инвестиций в экономику и социальную сферу Козловского района за счет всех источников финансирования в 2017 году, темп роста – 104,3%.

Растет в районе и оборот малого и среднего бизнеса. Каждый третий работник занят на таких предприятиях. Однако по-прежнему нелегко находить стимулы для привлечения бизнеса на территорию муниципалитета, посетовал Андрей Васильев.

Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли республики Инна Антонова советовала предпринимателям района активнее участвовать в программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса и других инвестиционных проектах.

Хорошо в этом направлении работают сельхозпредприятия — строятся современные картофеле- и зернохранилища. Несмотря на затяжные летние дожди, району удалось получить рекордный урожай зерна. А вот валовой сбор овощей оказался ниже прошлогоднего. Из-за переувлажненной почвы более чем на 20 га полностью пропал урожай. Модернизируется в районе рыбохозяйственное производство, развиваются семейные животноводческие фермы.

«А контролируется ли закупка молока от населения?» — подоспел актуальный вопрос к главе администрации района.

«Из-за появления на рынке сухого молока по всей стране закупочная цена на молоко резко упала, — вздохнув, согласился Андрей Васильев. — Мы пытаемся убедить сборщиков молока, которые дают только 11-12 рублей за литр, что надо идти навстречу сельчанам. Но пока это мало к чему привело. Считаю, недобросовестных закупщиков надо отсеивать».

Реализовывались 10 коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью 163 млн рублей, 6 проектов завершены, создано 51 рабочее место

Нечестно поступают и некоторые предприниматели, за которыми в районе числятся большие долги.

По словам замминистра финансов Чувашии Фариды Муратовой, на 1 января 2018 года задолженность по арендной плате за земли и муниципальное имущество составила 435 тыс. рублей. Наибольшая сумма долга числится за ООО «Агроинвест», из-за которого по большому счету бюджет района недополучил 253 тыс. рублей.

Остро была озвучена на совещании и демографическая проблема — в Козловском районе рождаемость снизилась почти на 20%, а смертность, наоборот, повысилась. В связи с последним фактом местные жители, как бы это странно ни звучало, уже не впервые подняли вопрос о необходимости строительства морга при центральной райбольнице. Конечно, все понимают, что прежде всего нужно думать о рождении детей, будущем поколении, однако понять козловчан можно — приходится везти умерших родственников в Цивильск.

Говорилось и о дефиците медицинских кадров, и о нехватке молодых педагогов в школе. Главврач Козловской ЦРБ Марина Макарова отчиталась, что на работу в медицинскую организацию планируется привлечь 10 врачей и фельдшеров. Больница готовит себе смену в рамках целевого обучения в вузе. На «целевиков» надеются и директора школ. Но останутся ли новоиспеченные специалисты после «отработки»?

Нужно создавать благоприятные условия, комфортную среду в районе, поддерживать молодежь и семьи, рекомендовал Михаил Игнатьев. К слову, о мерах соцподдержки напомнил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев.

Всем этим и планирует заняться администрация района в 2018 году. А в списке дел немало: модернизация котельных, замена и ремонт водонапорных башен, капремонт в школах, реконструкция сельских Домов культуры, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, дорог и многое другое.

ДОСЛОВНО

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

«В Козловском районе, несмотря на то что имеются отдельные проблемы, в целом нет застоя и падения основных экономических показателей. Важно, что есть много перспективных деятелей, готовых внедрять и развивать современное производство, создавать новые рабочие места. У козловчан — хороший потенциал, который нужно активнее использовать».