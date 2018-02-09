Расскажут о Победе и Калашникове

В эфире Национального телевидения Чувашии появятся новости из Пензы, Самары, Екатеринбурга.

Первое в России соглашение о безвозмездном обмене информационными материалами между региональными телеканалами подписано на медиафоруме в Пензе, сообщают в Мининформполитики республики. Помимо руководителя Национальной телерадиокомпании Чувашии подписи под договором поставили представители еще семи телеканалов из Удмуртии, Пермского края, Мордовии, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Пензенской областей. На круглых столах форума коллеги-телевизионщики обменялись опытом работы и обсудили дальнейшее сотрудничество. Уже известно, что один из совместных проектов будет реализован ко Дню Победы: запланирован обмен видеозаписями, на которых ветераны будут вспоминать о войне, а дети читать стихи военного времени. Еще один межрегиональный телепроект намечено посвятить 100-летию знаменитого оружейного конструктора Михаила Калашникова.