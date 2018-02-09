50 лет тому назад — 8 февраля 1968 года

Олимпийские розы и храбрый сержант

Сегодня весь мир будет смотреть церемонию открытия XXIII зимних Олимпийских игр. А 50 лет назад в эти дни в Гренобле начиналась десятая Белая олимпиада. Кстати, игры в Гренобле впервые транслировались телевидением в цвете. «СЧ» опубликовала репортаж ТАСС о церемонии открытия.

«…Небо немного расчистилось от туч, и в просветах во всем великолепии предстали заснеженные вершины Французских Альп.

[…] Алое знамя нес чемпион мира по биатлону, аспирант из Новосибирска Виктор Маматов. В команде ?— героиня предыдущей Олимпиады, обладательница шести золотых медалей Лидия Скобликова, олимпийские чемпионы Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Антс Антсон.

[…] С голубого неба вдруг посыпал дождь, но зрители не раскрыли зонтики и не подняли воротников. Ибо это — «дождь» из роз. 30000 цветов были сброшены с трех вертолетов. Розы давно стали символом Гренобля, а три из них занимают почетное место в гербе города.

[…] Наконец наступила кульминация. На стадион вбежал с горящим факелом экс-чемпион мира по фигурному катанию Ален Кальма, которому выпала честь закончить огненную олимпийскую эстафету.

[…] Ален Кальма легко взбегает по лестнице в 96 ступеней. Стук его сердца (на груди спортсмена были установлены специальные датчики), многократно усиленный динамиками, слышит весь стадион. К нему без преувеличения прислушивается, можно сказать, и весь мир, ибо это стук сердца самой Олимпиады».

11 февраля 1968 года

«Мужество сержанта Веревкина»

Сержант милиции Николай Веревкин нес очередное дежурство. Недалеко от гастронома № 23 по улице Карла Маркса к нему обратились две девушки, у которых в автобусе украли деньги. Они рассказали, что это могли быть два рослых парня, только что вышедшие из автобуса.

«Милиционер Веревкин сразу же опознал их. Это были Юрий и Анатолий Сухинины, ранее неоднократно судимые за различные преступления.

Не вызывая подозрения, Веревкин завел их во двор магазина. Там он обнаружил в рукаве Анатолия Сухинина похищенные у девушек деньги. Милиционер предложил преступникам следовать в милицию. Но Сухинины, чувствуя свое превосходство в силе, решили расправиться с милиционером и скрыться. Долго продолжалась неравная схватка. Ни попытки душить за горло, ни удары преступников не могли сломить Веревкина.

Вскоре оба преступника с помощью работницы магазина № 23 Веры Капустиной были доставлены в милицию».

30 лет тому назад — 5 февраля 1988 года

«Вниманию любителей рок-музыки!

В программе концертов, объявленных Домом молодежи на 6-7 февраля с участием ленинградских групп «Сезон дождей» и «Аквариум», произошли изменения.

В связи с тем, что Б. Гребенщиков не сможет приехать в Чебоксары, вместо «Аквариума» будет принимать участие группа «Трилистник».

Коллектив создан в 1987 году из музыкантов — участников группы «Аквариум». Продолжая традиции «Аквариума», группа «Трилистник» под руководством автора музыки и текстов, певца и гитариста Андрея Романова создала новый стиль — народный металл».

Подготовила Ольга Лебедева