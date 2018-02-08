10 февраля в Чувашии состоится «Лыжня России- 2018»

XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2018» пройдет 10 февраля. Одновременный старт во всех регионах запланирован на 12.00 часов. Центральной площадкой в Чувашии станет Чебоксарский аэроклуб. В его окрестностях подготовлена трасса протяженностью 3 км. На всех площадках запланирована культурная программа, организация горячего питания, призы для самых быстрых. Наряду с любителями в стартах примут участие спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, политические и государственные деятели, а также трудовые коллективы.

Программа:

8.30 – 11.15 Регистрация участников в день соревнований;

11.20 – 11.45 Распределение участников по стартовым карманам;

11.45 – 12.00 Официальная церемония открытия;

12.00 Старт VIP забега;

12.10 Общий старт участников – трасса 3 км;

12.30 Старт на дистанции 5 км и 10 км;

13.30 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров;

14.30 – 15.00 Официальная церемония закрытия.