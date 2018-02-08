С наградой!

Указом Главы Чувашии от 5 февраля 2018 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Малову Андрею Георгиевичу — заместителю главного врача по хирургии Республиканской детской клинической больницы;

«Заслуженный деятель науки Чувашской Республики» Федотову Василию Артемьевичу — профессору кафедры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, доктору философских наук;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Коломийцевой Галине Борисовне — преподавателю Чебоксарского музыкального училища (техникума) имени Ф.П. Павлова;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Игошиной Нелли Витальевне — декану факультета Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, кандидату педагогических наук, доценту;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Платоновой Татьяне Алексеевне — учителю средней общеобразовательной школы № 63 города Чебоксары, Хвостовой Елене Ивановне — учителю Янтиковской средней общеобразовательной школы Янтиковского района;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Смышляевой Лилии Ивановне — нотариусу нотариального округа г. Чебоксары.