ФАРИД АБДУЛГАНИЕВ, министр экологии Татарстана

«Глобальных изменений по улучшению состояния и оздоровлению реки Волги завтра мы не почувствуем. За один год существенных подвижек добиться тяжело. Для этого нужно запастись терпением. Перед нами стоит амбициозная задача — на 60 процентов к 2025 году уменьшить объемы неочищаемых стоков. Программа будет реализована постепенно. Невозможно навести порядок только в одном регионе. Мы получаем воду из Чебоксар и отдаем в Ульяновскую область. Каждый регион должен внести существенную лепту в очистку нашей красавицы Волги».