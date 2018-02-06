На этой неделе с рабочим визитом в Чувашии находятся представители российского офиса японской девелоперской компании Yunika Corporation.
Вчера гости встретились с вице-премьером — министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврелькиным. Как сообщают в Минэкономразвития, представители компании выразили заинтересованность в реализации на территории республики инвестиционных проектов в области строительства жилья. Японские инвесторы также планируют посетить готовые и строящиеся объекты стройфирм Чувашии.
Японскую компанию интересует недвижимость в Чувашии
На этой неделе с рабочим визитом в Чувашии находятся представители российского офиса японской девелоперской компании Yunika Corporation.
2 Ответы
Своих строителей не осталось, правительство все строй тресты развалили уже японцев приглашают!
А сами мы не можем строить… своим у нас работы нет… Что строить разучились или инвистиции у нас ради инвистиции, а не для пользы народа?