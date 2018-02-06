Японскую компанию интересует недвижимость в Чувашии

На этой неделе с рабочим визитом в Чувашии находятся представители российского офиса японской девелоперской компании Yunika Corporation.

Вчера гости встретились с вице-премьером — министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврелькиным. Как сообщают в Минэкономразвития, представители компании выразили заинтересованность в реализации на территории республики инвестиционных проектов в области строительства жилья. Японские инвесторы также планируют посетить готовые и строящиеся объекты стройфирм Чувашии.