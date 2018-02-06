Врать суду себе дороже

В Чебоксарах перед судом предстанет генеральный директор юридической фирмы, обвиняемый в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, в декабре 2016 года гендиректор совершил уголовно наказуемое деяние. В суде рассматривалось дело, в ходе которого истец просил защитить его права как потребителя и взыскать с юридической фирмы 20 тысяч рублей.

Гендиректор, представлявший ответчика, дабы избежать денежных расходов, с целью принятия судом решения об отказе в удовлетворении исковых требований при помощи компьютера и принтера изготовил заведомо подложное электронное письмо, якобы написанное и отправленное истицей. При этом его содержание имело искаженный характер. После этого руководитель фирмы представил в суд копию этого письма, заверенную своей подписью и печатью фирмы. На основании сфальсифицированного доказательства суды первой и апелляционной инстанций отказали истице в удовлетворении ее иска. Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.