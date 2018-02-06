Производительности учит «ментор»

Чувашия вошла в перечень регионов-участников федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

А ее регионом-ментором определен Татарстан, где с целью обмена опытом побывала делегация Минэкономразвития Чувашской Республики во главе с министром Владимиром Аврелькиным.

В данной программе участвуют 11 ведущих предприятий Чувашии. Ею предусмотрены инвестиции в новое оборудование, совершенствование управленческих технологий, в организацию производства. Реализация программы нацелена на ежегодный прирост производительности труда на уровне не менее пяти процентов, увеличение заработной платы — не менее чем на 10-12%.