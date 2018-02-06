Бизнес-успех фермера

Фермер Решит Санзяпов из Батыревского района вышел в финал Всероссийского этапа Национальной премии «Бизнес-успех».

Его КФХ специализируется на животноводстве с упором на глубокую переработку сырья. Несколько лет назад Решит открыл у себя цех по выпуску мясных деликатесов и полуфабрикатов. Продукция нашла широкий спрос на рынке. Решит Санзяпов, будучи местным уроженцем, многое делает для социального обустройства родного села.

Национальная премия «Бизнес-успех» — это всероссийский конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Региональные форумы «Территория бизнеса — территория жизни» открывают новых бизнес-героев России.