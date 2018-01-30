Вместо столовой – кафе

Удобная мягкая мебель, яркий современный дизайн – трудно представить, что все это может быть в обычной школьной столовой. Однако уже несколько чебоксарских школ преобразили свои «точки общепита» в уютные кафе.

Третий год в столице Чувашии по инициативе и при поддержке администрации города успешно реализуется проект «Школьное кафе», в рамках которого общеобразовательные учреждения Чебоксар представляют на конкурс «Инновационная образовательная организация»свое видение, как должно выглядеть и быть оборудовано место для питания учащихся.

Победители получают грант главы администрации Чебоксар на реализацию проекта в школе на условиях равного софинансирования: половина средств выделяется из муниципального бюджета, другая набирается из внебюджетных источников.

Первыми модернизировали столовые школа № 59 и лицей № 4. В прошлом году кафе открылись в 61-й школе и 3-м лицее. Последний, кстати, преобразил столовую в уютное местечко не только для питания, но и для общения школьников в свободное время, проведения концертов и встреч. В этом году дизайнерские проекты школьных кафе будут приниматься до 1 марта.