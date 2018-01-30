В эфире – новый выпуск программы «Приложение силы»

30 января в 21:00 на Национальном телевидении Чувашии – новый выпуск программы «Приложение силы». 28 и 29 января премьера программы состоялась в региональных эфирах телеканалов «Россия 24» и «Россия 1».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев и эксперты обсудят состояние жилищной отрасли в республике, реализацию федеральных программ по переселению граждан из аварийного жилфонда, обеспечение безопасности на дорогах. Ведущий программы – известный российский журналист Сергей Ломакин.

Напомним, Михаил Игнатьев подчеркивает, что благодаря волевому решению Президента России Владимира Путина решена историческая проблема переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Только по Чувашской Республике на эти цели направлено около 5 млрд рублей, жилищные условия улучшили почти 13 тысяч человек.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в республике отремонтировано 95 км автомобильных дорог. В этом году на ремонт и реконструкцию 143 км автодорог в рамках данного проекта будет направлен 1 млрд 461 млн рублей, в том числе 730 млн из федерального бюджета.

Как оценивают эксперты работу в регионе по указанным направлениям? Видят ли они изменения, которые происходят? Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске программы.

С более подробной информация также можно познакомиться в материалах газеты «Советская Чувашия».