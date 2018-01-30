Доверие приносит дивиденды

Республиканский бюджет «поправится» на 3,3 миллиарда рублей

На вчерашнем внеочередном заседании правительства Чувашии, которое провел Глава республики Михаил Игнатьев, одобрен законопроект об изменениях в законе «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Как отметил Михаил Игнатьев, республиканский бюджет на 2018 год увеличивается по доходам в целом почти на 3,3 млрд рублей. Плановые назначения по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета возрастают в сальдированной сумме на 2 млрд 791 млн рублей и составят 18 млрд 750 млн рублей. Рост против первоначальных назначений к уровню 2017 года — на 17,5%.

Далее было подчеркнуто, что надлежащее выполнение взятых на себя обязательств способствует привлечению в республику дополнительных средств из федерального бюджета. «Рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета свидетельствует о доверии федерального центра к республике.

Это результат эффективного управления общественными финансами, целевого использования федеральных средств», — сказал Глава республики.

Положительная динамика доходов бюджета позволила соответственно увеличить расходы. Плановые назначения по ним на 2018 год увеличиваются в целом на 4 млрд 551 млн рублей. Михаил Игнатьев обратил внимание, что в регионе эффективно выполняются социальные обязательства. Расходы казны на социальную политику с учетом данного уточнения увеличиваются к уровню 2017 года почти на 9% и составят 12,7 млрд рублей.

На реализацию проекта моногорода Канаша в бюджете республики предусмотрены средства в размере 757 млн рублей. Михаил Игнатьев напомнил, что некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и республикой было заключено соглашение о софинансировании расходов на создание инфраструктуры в Канаше. Но в октябре минувшего года выделение средств на реализацию новых инвестиционных проектов фондом было приостановлено, ввиду того, что один из ведущих инвесторов отказался от реализации заявленных им проектов. 22 декабря на заседании наблюдательного совета фонда было принято решение о возобновлении финансирования после внесения необходимых изменений в соглашение.

При текущем уточнении бюджета Дорожный фонд республики увеличивается на 1,39 млрд рублей, в результате его объем превысит 5 млрд рублей.

На заседании также обсужден комплексный план действий органов власти Чувашии по реализации Послания Главы республики Михаила Игнатьева Госсовету на 2018 год. Мероприятия плана нацелены на осуществление эффективной социальной политики, качественное образование, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни. Планируется реализация мероприятий по обеспечению благоприятной экологической обстановки, завершению технического этапа рекультивации закрытой санкционированной свалки твердых коммунальных отходов в городе Чебоксары, созданию системы замкнутого цикла сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

План также направлен на обеспечение роста доходного потенциала республики и оптимизации расходов, поддержание умеренной долговой нагрузки на республиканский бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.