С наградой!

Указом Главы Чувашии от 23 января 2018 года Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Метелкин Алексей Игоревич — начальник Управления контроля и общественной безопасности Главы Чувашской Республики.

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Указом Главы Чувашии от 24 января 2018 года присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» полковнику внутренней службы Тульчеву Юрию Николаевичу — начальнику отделения организации капитального строительства и капитального ремонта отдела организации тылового обеспечения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.