В Чувашии начинают готовить специалистов по изготовлению сыров

Сыроделы местного «изготовления»

В Чувашской сельхозакадемии начинают готовить специалистов по изготовлению сыров. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, вуз объявил о приеме на специальные курсы.

Обучение, правда, платное, но по стоимости вполне приемлемое. Зато результатом освоения программы по повышению квалификации «Сыродел-мастер» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности. Другой вопрос — где можно будет потом применить профессиональные навыки. Отечественное сыроварение находится на подъеме в свете импортозамещения, в том числе сыров. И у нас в Чувашии возобновил работу некогда прославленный Яльчикский сыродельный завод.