Производство мяса в Чувашии выросло на 7,5%

Поголовье увеличилось

Как сообщает Чувашстат, производство мяса в республике в 2017 году выросло на 7,5%, составив 125,3 тыс. тонны. Молока произведено 432,6 тыс. тонны, что на 1,8% больше, чем в 2016 году. Увеличилось также производство яиц — на 17,4%, всего собрано в хозяйствах всех категорий 266,4 млн штук.

По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 0,9%, количество птицы — на 18,5%, овец и коз — на 0,7%. Поголовье свиней уменьшилось на 5%.

Инфографика Алексея Кирова