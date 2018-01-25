В ДТП на автодороге «Цивильск — Ульяновск» был виновен водитель школьного автобуса

Детские перевозки должны быть безопасными

Прокуратура республики с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку по факту произошедшего 12 января этого года ДТП на автодороге «Цивильск — Ульяновск» с участием автобуса Караклинской средней школы Канашского района.

Установлено, что дорожно-транспортное происшествие случилось по вине водителя автобуса, не уступившего дорогу КамАЗу. Он не сообщил о ДТП в правоохранительные органы. По договоренности с ним водитель КамАЗа оставил место происшествия.

На момент ДТП в автобусе находились водитель, четверо учащихся и сопровождавший их работник образовательного учреждения. Все они были доставлены в медицинскую организацию для обследования, телесных повреждений у них не обнаружено.

Также установлено, что школьный автобус с 23 ноября 2017 до 15 января 2018 года не был оснащен тахографом (контрольное устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа). По результатам проведенной проверки Канашской межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений законодательства при осуществлении организованных перевозок групп детей автомобильным транспортом и привлечении виновных лиц к ответственности.

По инициативе ОГИБДД ОМВД РФ по Канашскому району к административной ответственности в виде штрафов привлечены директор школы (за выпуск на линию автобуса для перевозки детей без технического средства контроля), водитель автобуса (за его перемещение с места ДТП, невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

Не избежал штрафных санкций и водитель КамАЗа. Он уехал с места ДТП, да и вообще выехал на трассу на неисправной машине и без обязательного страхования гражданской ответственности. Постановления о привлечении к административной ответственности в законную силу пока не вступили.

Произошедший инцидент и результаты проверки обсуждены на заседании межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при Канашском межрайонном прокуроре с участием руководителей органов управления образованием и директоров школ. По итогам заседания выработаны и реализуются определенные мероприятия.

Напомним, в ноябре прошлого года утром на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах микроавтобус «Мерседес», следовавший по 54 маршруту, столкнулся со школьным автобусом «Пежо», перевозившим детей с ограниченными возможностями. Водитель маршрутки, виновный в происшествии (не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения), привлечен к административной ответственности — оштрафован на 500 рублей.

Во второй половине декабря того же года утром на 173 км автодороги «Чебоксары — Сурское» в Алатырском районе произошло столкновение легкового автомобиля, водитель которого, нарушив ПДД (выехал на встречную полосу движения) и школьного автобуса, в котором находились 18 детей. Некоторые пассажиры получили травмы.

В связи с увеличением числа ДТП с участием школьных автобусов прокуратура республики запланировала повсеместно провести проверки на предмет исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Об итогах проверки читайте в следующих номерах «СЧ»

Фото snoosh.ucoz.ru

На еженедельной планерке Главы Чувашии с министрами аварии со школьными автобусами были названы главными проблемами на дорогах республики.