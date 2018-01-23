Бесплатные консультации для всех

Оформляю куплю-продажу жилья. Некоторые моменты в договоре меня очень смущают. Есть ли возможность проконсультироваться со специалистами Росреестра и узнать, какие последствия могут возникнуть по тем или иным пунктам договора? И оказывают ли они такие консультации?

Александр Петров, Новочебоксарск

Несмотря на то, что Управление Росреестра по Чувашии перешло на бесконтактные технологии и прием документов осуществляется в МФЦ или сотрудниками филиала Кадастровой палаты (экстерриториальный прием), в управлении продолжают оказывать бесплатные консультации всем желающим, пояснила помощник руководителя этого ведомства Марина Иванова.

В центральном аппарате в Чебоксарах работает кабинет консультаций (№ 112). В рабочие дни с 08.00 до 17.00 специалист управления отвечает на вопросы по государственной регистрации прав. Кроме того, ежедневно начальники отделов проводят личный прием граждан. Они консультируют уже по более сложным и запутанным вопросам, которые требуют детального изучения документов.

Попасть на прием к начальникам отделов может любой желающий. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (8352) 62-17-53. Адрес центрального аппарата управления: Чебоксары, улица К. Маркса, 56. Кроме того, начальники межмуниципальных отделов ведут личный прием граждан в каждом районе республики. Есть определенные дни, когда прием ведут руководитель и его заместители.