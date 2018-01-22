Минтруд России: новые рекомендации по заполнению справок о доходах

Минтрудом России приняты Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год). Это необходимо для обеспечения соблюдения требований антикоррупционного законодательства и разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

Отмечаем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции» форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее — справка о доходах) дополнена разделом 7, в котором необходимо отражать сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода (2017 год) в результате безвозмездных сделок.

Для указания полной и достоверной информации при заполнении справок о доходах Минтрудом России указано на необходимость использования таких официальных документов, как справки о доходах формы 2-НДФЛ, договоры (купли-продажи, аренды, кредитные договоры и т.д.), свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из ЕГРН) и иные правоустанавливающие документы, выписки по банковским счетам, заверенные банком или иной кредитной организацией и т.д.

Также необходимо обратить внимание, что в 2018 году последний день срока представления сведений о доходах приходится на нерабочий день (30 апреля 2018 года), то есть сведения о доходах за 2017 год должны быть представлены не позднее 28 апреля 2018 года. В нерабочие дни (29 и 30 апреля 2018 года) сведения могут быть направлены посредством почтовой связи.