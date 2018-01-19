Лесной произвол

В Ядринском районе возбуждены два новых уголовных дела в отношении сотрудника лесничества, подозреваемого в должностных преступлениях.

По версии следствия, в мае прошлого года он от имени местной жительницы подделал заявление на приобретение лесных насаждений для собственных нужд и направил его в Минприроды Чувашии.

После заключения соответствующего договора, в котором лесничий сфальсифицировал подпись этой женщины, на ее имя была предоставлена делянка — 115 кубометров леса. Заплатив за нее около 4 тыс. рублей, злоумышленник реализовал делянку знакомому предпринимателю, но уже за 17,5 тыс. рублей.

И это не первый случай противоправных деяний участкового лесничего. Как сообщала «СЧ», летом того же года он провернул аналогичную «операцию» в отношении другой сельчанки. В СУ СКР по Чувашии отметили, что этот факт вскрылся после того, как женщина, ничего не знавшая о проделке лесничего, получила постановление о привлечении ее к административной ответственности за нарушения, якобы допущенные при рубке леса.

А 41-летний житель Новочебоксарска осужден за незаконную рубку деревьев. В сентябре минувшего года мужчина приехал на КамАЗе в Ибресинское лесничество и с помощью бензопилы вырубил там (без разрешительных документов) семь сосен, причинив Министерству природных ресурсов и экологии республики материальный ущерб на сумму около 300 тыс. рублей.

Суд наказал злоумышленника тремя годами условного лишения свободы и удовлетворил гражданский иск о взыскании с него суммы причиненного ущерба.