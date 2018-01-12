Новые банкноты «пошли в народ»

В республику поступили бан хождения новыхкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщили в Минфине Чувашии со ссылкой на Отделение-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

Газета «Советская Чувашия» уже сообщала о начале купюр как законного средства платежа, которое обязаны принимать в магазинах и торгово-сервисных предприятиях наравне с другими купюрами. Введение в обращение новых номиналов ускорит процесс расчетов, сделав его максимально удобным для граждан.

Банкноты содержат целый комплекс защитных признаков. Для надежного определения подлинности банкнот нужно проверить не менее трех защитных элементов. Большинство из них можно определить самостоятельно, без применения специальных технических устройств.