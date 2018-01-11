Будет план и по ягодам

В Минсельхозе республики обсудили вопросы подготовки к сезонным полевым работам

«Условия проведения весенне-полевых работ в нынешнем сезоне будут сложнее: цены на зерно повысились незначительно, снижаются цены на молоко. При этом с нового года в стране подорожало топливо», — отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Рассмотрели на совещании и плановые задачи на 2018 год. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий должен составить 595,2 тыс. тонн, валовой сбор картофеля— 160 тыс. тонн и так далее. Кроме того, по словам начальника отдела инноваций, отраслевого развития и земледелия Минсельхоза Владимира Васильева, с?этого года вводится новый показатель — валовой сбор плодов и ягод. В хозяйствах всех категорий он должен составить не менее 0,65 тыс. тонн.

Особое внимание было уделено качеству подготовки семян. «Зерна в этом году много, а качество семенного материала оставляет желать лучшего», — отметил руководитель филиала Россельхозцентра по Чувашии Николай Малов. — На сегодняшний день доля кондиционных семян по республике составляет 33%». В?связи с этим Сергей Артамонов поставил задачу в кратчайшие сроки организовать во всех районах работу по подготовке семян зерновых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.