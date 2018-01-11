Новый Год — новые правила

Что изменится для нас в наступившем 2018-м?

(Окончание. Начало в номере за 10 января)

«Дальневосточному гектару» — зеленый свет

С 1 января вступает в действие запрет на распоряжение земельными участками, по которым не определено местоположение границ. При этом наличие права собственности не будет влиять на принцип действия данной нормы. Отсутствие межевания или регистрации участка в ЕГРП может стать основанием для того, чтобы суд признал его «ничейным». В таком случае распоряжаться участком смогут местные органы власти.

Этот законопроект может иметь большие последствия для программы «дальневосточного гектара». Это позволит избежать ситуаций, когда желающие получить земельный участок через автоматизированную систему «НаДальнийВосток.рф» выбирали гектар на уже занятых кем-то, но не внесенных в реестр землях, что служило поводом для отказа.

…Уже не окрыляет

С 1 января в России запрещены выпуск и продажа алкогольных энергетиков. К категории подобных напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15%, в которой присутствуют тонизирующие вещества. Их производство разрешено только для экспорта. Вопрос о запрете алкогольных энергетиков был поднят в Совете Федерации после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». В результате 76 человек скончались.

Важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают алкогольные тонизирующие напитки, отмечает РИА «Новости». К слову, в Москве и Подмосковье продажа алкогольных энергетиков запрещена с середины 2015 года.

Анонимность вне закона

С 1 января 2018 года начали действовать новые правила использования мессенджеров — интернет-программ для мгновенного обмена сообщениями. Сейчас регистрироваться в таких сервисах можно по адресу электронной почты, то есть фактически обезличенно. Но многие мессенджеры уже ввели авторизацию через SMS. Теперь авторизация станет правилом для всех. Все пользователи должны будут указывать свой номер мобильного телефона при регистрации и работе с любыми программами, в которых есть возможность обмениваться сообщениями. В случае невыполнения требований закона мессенджер может быть заблокирован.

Акцизы на топливо и табак вырастут дважды

В 2018 году акцизы на бензин и дизельное топливо поднимут два раза — с 1 января и с 1 июля. Сначала ставка акцизов на бензин экологического класса 5 вырастет на 10,7%, до 11213 рублей за тонну, сообщает «Российская газета». В середине года акциз вырастет до 11892 рублей за тонну. Дизельное топливо не останется в стороне — размер акциза на него с 1 января увеличится на 12,7%, а с 1 июля итоговая величина составит 8258 рублей за тонну.

В 2016 году акциз на литр автобензина тоже повышался дважды — на полтора рубля с 1 января и на два рубля с 1 апреля. И на «дизель» акциз также вырос дважды. А в 2017-м ставка поднялась только один раз, и только на дизельное топливо.

«Рост акцизов связан с компенсацией дефицита федерального бюджета в следующем году. ТЭК является одним из локомотивов его пополнения. Поэтому стоит признать: от роста акцизов на бензин и дизтопливо и в будущем деваться некуда», — сообщил исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко.

По его мнению, увеличение акцизов обязательно скажется и на цене на бензин. «В оптовые цены рост акциза в следующем году закладывается уже сейчас, они растут. А что будет с розницей, сказать сложно. Во многом динамика цен будет зависеть от воли региональных властей, их возможностей договориться о том, чтобы стоимость литра не росла резко», — предполагает эксперт. По его прогнозу, в 2018 году «дизельное топливо вырастет в цене на 9%, а цена литра бензина поднимется на 6,5%».

Дополнительные траты в этом году ждут не только автомобилистов, но и поклонников одной из вредных привычек. С 1 января вырастут акцизы на сигары — со 171 до 188 рублей за штуку, на сигариллы — с 2428 до 2671 рубля за тысячу штук и на табак — с 2520 до 2772 рублей за один килограмм. А в июле поднимутся акцизы на сигареты и папиросы — с 2123 до 2335 рублей за одну тысячу штук. В итоге, по прогнозам экспертов, «среднестатистическая» пачка сигарет будет стоить 95-100 рублей. В прошлом году она стоила 90-95 рублей.

Рост этот плановый. Как сообщает РБК, в Налоговом кодексе предусмотрено ежегодное повышение акцизов на табачные изделия на три года вперед — с 2018 по 2020 год. Оно охватывает все виды подакцизной табачной продукции, а также электронные сигареты.

Зинаида Шитлаева,

Елена Кузнецова

Фото static.life.ru

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, средства, полученные от повышения топливного акциза, будут направлены на строительство автодорог в первую очередь в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.