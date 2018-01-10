В Чувашии глава фермерского хозяйства «погорел» на дизельном топливе

В Цивильском районе глава крестьянско-фермерского хозяйства признан виновным в мошенничестве при получении выплат из республиканского бюджета и оштрафован на 150 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года глава КФХ обратился в Минсельхоз республики с заявлением о выдаче субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по банковскому кредиту, полученному им на приобретение горюче-смазочных материалов. И приложил к нему фиктивные документы об оплате и приобретении 133 тонн дизельного топлива. В действительности же это топливо в КФХ не поставлялось. Получив из федерального и регионального бюджетов свыше 320 тыс. рублей, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению.

Но, как видим, афера радости не принесла. После возбуждения уголовного дела мужчина в полном объеме добровольно возместил причиненный бюджету ущерб, и это смягчило наказание.