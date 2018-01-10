В Чувашии «Пятерочка» получила двойку…

В Ибресинском районе за продажу продуктов питания с истекшим сроком годности ООО «Агроторг» оштрафовано на 300 тыс. рублей.

А до этого работники местной прокуратуры и центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии проверили, как соблюдается законодательство о защите прав потребителей в магазине «Пятерочка», принадлежащем указанному обществу.

Установлено, что там продавали молочные продукты, кондитерские, мучные изделия, навагу мороженую неразделанную с истекшим сроком годности.

Кроме того, на момент проверки в магазине выставили на продажу торты без сведений о конкретной дате их выработки, что не позволяет определить срок годности. Нарушения требований законодательства, регулирующего порядок производства, хранения и реализации пищевых продуктов, технических регламентов могут повлечь причинение вреда жизни или здоровью граждан.

В связи с этими прокурор возбудил дело о правонарушении и направил в Арбитражный суд республики заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности. Там и назначили штрафную сумму.