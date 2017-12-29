Поздравление Главы Чувашии

От всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Провожая этот год, давайте поблагодарим его за преподнесенные возможности, за успехи, которых нам удалось достигнуть.
От каждого Нового года мы ожидаем позитивных перемен и радостных событий.
Пусть вся страна — великая Россия, и наш любимый дом — Чувашия — процветают, а удача сопутствует всем начинаниям на благо республики, и каждый житель региона почувствует значимые позитивные изменения в своей жизни.
Пусть Новый год подарит новые яркие впечатления, радость и удачу!
Искренне желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев