Поздравление Главы Чувашии

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Провожая этот год, давайте поблагодарим его за преподнесенные возможности, за успехи, которых нам удалось достигнуть.

От каждого Нового года мы ожидаем позитивных перемен и радостных событий.

Пусть вся страна — великая Россия, и наш любимый дом — Чувашия — процветают, а удача сопутствует всем начинаниям на благо республики, и каждый житель региона почувствует значимые позитивные изменения в своей жизни.

Пусть Новый год подарит новые яркие впечатления, радость и удачу!

Искренне желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев