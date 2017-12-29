Селяне найдут занятия по душе

В Батыревском районе открыли новый клуб и животноводческий комплекс

Глава Чувашии Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил Батыревский район. В ходе поездки он принял участие в торжественном открытии клуба в деревне Долгий Остров.

Дом культуры на 150 посадочных мест построен здесь в рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. В открывшемся клубе есть зрительный зал, гардеробная, кабинет для кружковой работы и библиотека. Новый клуб оснащен мебелью, оргтехникой, современным звуком и светом.

— Мы вводим новые объекты на селе, чтобы дети могли раскрывать свои таланты, а взрослые — проводить досуг, найти себе занятие по душе, — сказал Михаил Игнатьев, поздравляя селян с открытием долгожданного клуба. — Отрадно, что демографические показатели в вашем сельском поселении улучшаются, молодежь остается жить и работать на малой родине, развивает село.

Культорганизатор Долгоостровского сельского клуба Ринас Гайфин заверил, что в сельском клубе теперь будет проводиться много интересных мероприятий, а в культурную жизнь — вовлекаться все больше и больше людей. В селе уже есть свой вокальный ансамбль, хореографический и фольклорный коллективы, кружки и студии, в которых занимаются более 80 человек.

Строительство нового клубного здания обошлось в 15 млн рублей, из которых 14,3 млн рублей выделено из республиканского бюджета, местный бюджет направил на эти цели 752,7 тысячи рублей.

Рабочая поездка Михаила Игнатьева продолжилась в селе Туруново, где при участии Главы состоялся ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса агрофирмы «Исток». Два коровника и доильный цех рассчитаны на 400 голов. Производственная мощность нового объекта, который обошелся в 61,8 млн рублей, составляет 2,4 тысячи тонн молока. Глава республики отметил, что в новом комплексе созданы все условия для производства качественной продукции.

Между тем

За 2 года на селе в республике введено в эксплуатацию 6 клубов, 3 из них — в этом году. В октябре в Канашском районе открылся Малокибечский СДК на 108 мест. Вчера распахнул двери и Чутеевский ДК в Янтиковском районе.