В Новый год — с новыми купюрами

Банк России 12 октября ввел в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми их получили города, которые на них изображены, Севастополь и Владивосток, а также Москва, Хабаровск и Симферополь. В настоящее время банкноты поступили и в Чувашию. Об этом сообщил заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Юрий Голубых.

Введение в оборот новой банкноты любого номинала сопряжено с определенной работой участников рынка, отметил Юрий Николаевич. Речь идет о настройке программного обеспечения, подготовке банкоматов и кассового оборудования, средств для определения подлинности купюр. Все это потребовало времени, поскольку банкноты разрабатываются в режиме секретности.

Банкноты 200 и 2000 рублей сегодня являются законным средством платежа, их обязаны принимать в магазинах и торгово-сервисных предприятиях наравне с другими купюрами, напомнил Юрий Голубых. И обратил внимание, что новые банкноты не являются памятными и будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота. Кто-то, возможно, захочет их приобрести с нумизматическими целями, даже дороже номинала, но этого делать не стоит, предупредил Юрий Николаевич, в обороте купюры появятся без ограничений.

На вопрос журналистов, с чем связано введение новых номиналов, Юрий Голубых ответил, что главный фактор — снижение инфляции до целевого уровня 4%. В странах с более низкой инфляцией у населения возникает потребность в номиналах как бы промежуточного вида, в частности, кратных 20 — 200, 2000. Также это позволит ускорить процесс расчетов, сделав их более удобными. Раньше для оплаты без сдачи покупки стоимостью, скажем, 4900 рублей, требовалось минимум 9 купюр (четыре раза по 1000, 500 и четыре раза по 100). Теперь, с новыми номиналами можно обойтись всего пятью купюрами (2 раза по 2000, 500 и 2 раза по 200). Банкноты уже распространяются по торговым субъектам, поступили они и в банки.

Начальник отдела наличного денежного обращения отделения Евгений Заренин презентовал непосредственно сами банкноты. Основой цвет 200-рублевой купюры зеленый, на лицевой стороне изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. На оборотной стороне — вид на Херсонес Таврический. Банкнота 2000-го номинала выполнена преимущественно в синем цвете. На лицевой стороне — мост на остров Русский во Владивостоке, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области.

Банкноты содержат целый комплекс защитных признаков. На 2000-й, например, использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны. При ее повороте заметно перемещение кольца. Среди других защитных признаков — водяной знак, микроизображения.

Для надежного определения подлинности банкноты надо проверить не менее трех защитных элементов, причем по большей части это можно сделать самостоятельно, без применения специальных устройств.