Встреча в Москве

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина и Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Были обсуждены вопросы достижения определенных в майских указах индикативных показателей заработной платы бюджетников, ситуация на предприятиях концерна «Тракторные заводы». Особое внимание уделено обсуждению механизмов реализации новых мер демографической политики, инициированных Президентом России, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев поблагодарил руководителя Минтруда России за поддержку в реализации Республиканской программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, которая помогла сохранить кадровый потенциал предприятий концерна «Тракторные заводы».

Максим Топилин в свою очередь поблагодарил руководство республики за эффективную работу, подчеркнув необходимость дальнейшего снижения неформальной занятости, создания достойных условий труда, профилактики производственного травматизма.