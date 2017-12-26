«Все эти годы лидер у партии был один…»

«Единая Россия» поддержала участие Владимира Путина в выборах президента

Состоявшийся в конце минувшей недели в Москве XVII съезд партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность Президента страны на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. Это стало хоть и ожидаемой, но главной новостью партийного форума.

Между тем съезд продолжался два дня, в его работе приняли участие 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители федеральных министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной власти регионов, члены экспертного и научного сообщества. На него было аккредитовано более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

В работе съезда принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, большая делегация республики во главе с секретарем регионального отделения партии, председателем Госсовета Валерием Филимоновым, а также депутаты Госдумы России от Чувашии Леонид Черкесов и Алена Аршинова.

В первый день, 22 декабря, на съезде работали семь дискуссионных площадок, соответствующих разделам программы партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Аграрная сверхдержава», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее» и «Быть хозяином в собственном доме». На них подводились итоги первого года реализации программы и были обозначены планы на следующий год. Участниками дискуссий были «профильные» федеральные министры, ведущие ученые, руководители крупных предприятий, специалисты с мест.

Во второй день, 23 декабря, на съезде выступил Владимир Путин. «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан на благо наших регионов, на благо всей страны», — заявил глава государства. Он призвал членов партии честно обозначить проблемы страны и настойчиво их решать.

При этом добиться реализации поставленных задач можно только в условиях общенационального согласия. «Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей», — продолжил глава государства, пояснив, что говорит о патриотизме, взаимопонимании, согласии между народами, уважении к истории, культуре, традициям, свободе и правам человека.

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ВЛАДИМИР КРУГЛЫЙ,

член Комитета по социальной политике Совета Федерации России:

— В рамках первого дня съезда работала дискуссионная площадка «Здоровое будущее», где подводился итог реализации предвыборной программы партии и намечались планы на будущее. Я, в частности, курирую реализацию партийного проекта «Здоровье детям». Это очень многоплановый проект, который включает самые разные стороны оказания помощи детям, организации школьной медицины, строительство перинатальных центров и так далее.

Сейчас строятся планы ремонта детских больниц, детских поликлиник. Если говорить о Чувашии, а это регион, который я хорошо знаю, то помощь детям там оказывается на очень высоком уровне. Работает замечательная детская больница. И мы видим, что сейчас начат ремонт поликлинического отделения больницы тоже в рамках проекта «Здоровье детям», получены средства из фонда Президента России.

Я уверен, что Десятилетие детства, которое было объявлено Президентом Владимиром Путиным, его реализация в регионах России совершенно изменит оказание медицинской помощи населению. Несмотря на то, что у нас уже сейчас есть чем гордиться — например, существенным снижением младенческой смертности. Здесь на площадке сегодня уже говорилось, что младенческая смертность 6,5 промилле была, в этом году она снизилась до 5 промилле, а в ряде регионов составляет чуть больше 3 промилле — абсолютно европейский уровень.

Это не значит, что у нас нет проблем с детским здравоохранением — они есть и с доступностью, и с качеством оказания медицинской помощи. Но мы здесь собрались как раз для того, чтобы наметить конкретные планы, внедрить лучшие практики из регионов. И в том числе детское здравоохранение Чувашской Республики, чувашская детская республиканская больница могут служить по многим показателям примером. Мы обязательно будем внедрять этот опыт в других регионах России.

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«Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили: от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — сказал Путин. Это ослабляет и размывает устойчивость развития, общественную солидарность и стабильность. «Именно это, а вовсе не справедливые требования людей решать наболевшие проблемы»,— подчеркнул Президент РФ.

«У нас много-много задач, и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня»,— сказал глава государства. При этом «очень важно уметь объяснить нашим людям, что и для чего делается и на что мы рассчитываем… Я очень рассчитываю на вашу поддержку, спасибо вам большое за нее», — заключил глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем выступлении заявил о поддержке главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах Президента страны. «Мы с вами уже давно и твердо определили, кому мы окажем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет, и все эти годы у нее был один бесспорный лидер, лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию, тот, кому доверяют и кого поддерживают абсолютное большинство граждан нашей страны, — Владимир Владимирович», — заявил Медведев.

По его словам, выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачными и легитимными. «Именно поэтому я как председатель партии поручаю создать пул наблюдателей от «Единой России». Это важно для устойчивости нашей политической системы, для цивилизованного развития нашей страны. Уверен, что этого желают и все жители нашего большого государства», — отметил он.

Кроме того, во второй день работы съезда прошла плановая ротация Высшего и Генерального советов партии и были приняты изменения в устав. В этот же день состоялось заседание Генерального совета в обновленном составе.

Об итогах съезда говорят:

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ,

Глава Чувашии:

— В субботу на XVII съезде политической партии «Единая Россия» перед собравшимися выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин… Все, что сказали Президент и председатель Правительства Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, каждое слово, каждую строчку нужно прочитать, чтобы владеть ситуацией. К словам Владимира Путина нечего добавить.

ВАЛЕРИЙ ФИЛИМОНОВ,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Госсовета Чувашии:

— Все мы с нетерпением ждали выступления на съезде Владимира Владимировича Путина. Конечно, это вдохновение, это единение, это те задачи, которые ставятся перед Российской Федерацией, и прежде всего перед партией «Единая Россия».

Напомню, что наша партия создавалась вместе с Президентом, она единственная, которая отчитывается перед населением о своей работе. Наша задача после съезда — посмотреть, что в первую очередь нужно сделать на региональном уровне. Главное — это мобилизация членов партии, информирование жителей Чувашии и России об итогах нашей работы. От этого напрямую зависят результаты выборов в марте 2018 года.

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ,

председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, экс-депутат Госдумы от Чувашии:

— Я имел честь учреждать партию «Единая Россия» и принимал участие в работе всех ее съездов. Хорошо помню, когда мы начинали, было огромное количество вопросов почти без ответов. Лет 5-10 назад уже стали появляться ответы. Но вопросов меньше не становилось, потому что жизнь развивается, появлялись новые проблемы.

Сегодняшний съезд в этом смысле уникальный. Я участвовал в работе площадок, пленарном заседании и могу сказать: вопросов, на которые нет ответов, практически не осталось.

Мы далеко не все сделали, но знаем, где существуют проблемы и как приступить к их решению. Для этого у страны есть потенциал. Есть программа, с которой «Единая Россия» шла на выборы в Государственную Думу и которая сейчас трансформируется в программу, с которой пойдет на выборы Президента Владимир Путин. Это кандидат, консолидирующий все общество, и отрадно, что со своим программным заявлением он выступил именно на съезде «Единой России».

фото kremlin.ru

«Я уверен в нашем успехе, потому что с нами — миллионы граждан России. Мы вместе, мы идем вперед. И, конечно, нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Мы будем идти от победы к победе — так и будет!» — этими словами Владимир Путин закончил свое выступление на съезде.