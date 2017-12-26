С наградой!

Указом Главы Чувашии от 18 декабря 2017 года награждены медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Прокудин Валерий Викторович — заведующий отделением анестезиологии-реанимации — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации для больных инфарктом миокарда регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы; Почетной грамотой Чувашской Республики Краснов Александр Валериевич — руководитель cекретариата Кабинета Министров Чувашской Республики.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный ветеринарный врач Чувашской Республики» Ефимовой Зинаиде Михайловне — ветеринарному врачу Мариинско-Посадской районной станции по борьбе с болезнями животных, Коротковой Валентине Алексеевне — заведующей Карачевским ветеринарным участком Козловской районной станции по борьбе с болезнями животных; «Заслуженный врач Чувашской Республики» Апраксиной Надежде Алексеевне — заместителю главного врача по медицинской части, врачу-фтизиатру Республиканского противотуберкулезного диспансера, Ивановой Светлане Митрофановне — заведующей терапевтическим отделением — врачу-терапевту Аликовской центральной районной больницы; «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Меленкину Виктору Михайловичу?— начальнику производства кабелей и проводов АО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель», Степановой Зое Александровне?— оператору линии в производстве пищевой продукции ОАО «Ядринмолоко»; «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Семенову Борису Алексеевичу — директору Центра занятости населения города Канаша; «Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Вишневскому Владимиру Ильичу — директору департамента высоковольтной преобразовательной техники ООО НПП «ЭКРА», кандидату технических наук.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Булавкина Аполлинария Ивановна — главный специалист-эксперт администрации Александровского сельского поселения Моргаушского района.

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Указом Главы Чувашии от 22 декабря 2017 года за вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей на территории Чувашской Республики награжден Почетной грамотой Чувашской Республики филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Чувашэнерго».