Компенсация за ущерб полям

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводители Чувашии получат 54,5 млн рублей на компенсацию понесенного ущерба.

Общая сумма возмещения по стране, выделенная 18 регионам согласно распоряжению федерального правительства, составит 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Сумма, предоставленная нашей республике, позволит компенсировать урон от гибели сельскохозяйственных культур на площади 9517 гектаров. В целом по стране посевы погибли на площади более 347 тыс. гектаров.