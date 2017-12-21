Компенсация за ущерб полям

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводители Чувашии получат 54,5 млн рублей на компенсацию понесенного ущерба.
Общая сумма возмещения по стране, выделенная 18 регионам согласно распоряжению федерального правительства, составит 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Сумма, предоставленная нашей республике, позволит компенсировать урон от гибели сельскохозяйственных культур на площади 9517 гектаров. В целом по стране посевы погибли на площади более 347 тыс. гектаров.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.