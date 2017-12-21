Такому баннеру у «Кошки» не место

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии признало ненадлежащей рекламу одного из ночных клубов.

Как разъяснила начальник отдела товарных рынков УФАС Анна Шевченко, «реклама содержит непристойный образ женского тела в нижнем белье и в вызывающей позе». При этом реклама расположена в поле зрения потребителей, в том числе несовершеннолетних, поскольку находится в 50 метрах от скалолазного центра «Кошка» и студии танцев «Ритм». То есть, от объектов культурного досуга детей.

Рекламный баннер предприятие убрало, поэтому предписание ему решено не выдавать. Однако материалы переданы должностному лицу УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы управления.