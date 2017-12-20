Девять почетных

Указом Главы Чувашии от 19 декабря звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено генеральному директору ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» Елене Бадаевой.

Как говорится в указе, почетного звания она удостоена «за выдающиеся заслуги перед Чувашской Республикой, активную общественную и благотворительную деятельность».

До вчерашнего дня, кстати, в списке почетных граждан Чувашии значилось восемь человек. И семеро из них — представители сильного пола. Ну а самым первым, в июне 1997 года, звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» получил летчик-космонавт СССР Андриян Николаев.