СЕРГЕЙ ФОКИН, директор ФГБУ «ВНИИ «Экология»

«Начиная с прошлого года в России запущено несколько приоритетных проектов. У нас по линии экологии приоритетный проект называется «Чистая страна», одним из разделов которого является ликвидация брошенных свалок и промышленных предприятий. Рекультивация полигонов ТБО таких размеров — задача непростая. В России мало кто умеет работать с такими проектами. Ваш объект — один из самых успешных, которые мне довелось увидеть. Многим регионам стоит поучиться такому профессиональному подходу по данному направлению. Подрядчик надежный, компания оперативно нарастила до требуемых норм количество техники и рабочих. У меня нет сомнений, что в установленные сроки работы будут выполнены».