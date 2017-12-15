В Порецком районе вновь обнаружен вирус АЧС

Исследования патологического материала трупов двух кабанов, обнаруженных неподалеку от села Кожевенное Порецкого района, показали наличие в нем генетического материала вируса африканской чумы свиней. Исследования проводились в республиканской ветеринарной лаборатории. Для подтверждения результатов материал направлен в ГНУ «ВНИИВВиМ» г. Покров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на республиканскую Госветслужбу.

Трупы обнаружил директор Алгашинского охотничьего хозяйства ОАО «Промтрактор». На место сразу выехала комиссия Госветслужбы, КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии и охотничьего хозяйства. После отбора проб на исследование трупы сожгли, а место обработали хлорной известью.

Сегодня, 15 декабря, в Госветслужбе Чувашии запланировано внеочередное заседание правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором решится вопрос о наложении ограничительных мероприятий на территории 35 квартала Порецкого участкового лесничества бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинское лесничество» Минприроды республики.

Это уже вторая вспышка АЧС в районе. Первая произошла в августе 2016 года в селе Напольном.