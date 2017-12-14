Когда взлетит «Бройлер»?

Как уже сообщалось, прошедший 30 ноября аукцион по продаже госпакета акций ОАО «Чувашский бройлер» признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Это уже не первая попытка продать одно из крупнейших птицеводческих предприятий Чувашии, оказавшееся в сложной финансово-экономической ситуации.

Положение дел на «Бройлере» на днях обсуждалось на рабочем совещании вице-премьера, министра сельского хозяйства Сергея Артамонова. Отмечалось, что сумма заемных средств и просроченной кредиторской задолженности составляет порядка 344 млн рублей. «На предприятии работает более 70 человек, задолженность по зарплате 7,5 млн рублей, причем вся она просроченная», — подчеркнул министр. Правда, предприятие продолжает работать: проинкубировано 5,1 млн яиц, выведено 4,2 тыс. цыплят, произведено 5 тыс. тонн мяса. Сегодня в птичниках около 700 тыс. голов бройлеров, в инкубатории заложено 211 тыс. инкубационных яиц для последующей посадки в птичники.

По словам заместителя министра Татьяны Рябининой, финансовый провал «Бройлера» — следствие заключенных в 2016 году руководителем ОАО «Чувашский бройлер» Игорем Мяснянкиным четырех договоров с ООО «Тени-Торг», которые, по предварительной оценке, стали для предприятия заведомо убыточными. На его расчетных счетах образовалась картотека по долгам в 30 млн рублей — без учета задолженности по заработной плате. Минсельхозом Чувашии и временным управляющим предприятия в Арбитражный суд республики поданы исковые заявления о взыскании с Мяснянкина указанной суммы убытков.

На 1 декабря дебиторская задолженность ОАО «Чувашский бройлер» составила 91,4 млн рублей. В настоящее время предприятием ведется претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности, а также повышению стоимости оказываемых услуг. Министр отметил, что правительство Чувашии заинтересовано в восстановлении производства и стабилизации финансово-экономического положения предприятия и принимает для этого все возможные меры. «Введение процедуры внешнего управления, восстановление при этом платежеспособности предприятия и накопление средств для расчетов с кредиторами можно рассматривать как один из способов финансового оздоровления», — подчеркнул Сергей Артамонов.

15 декабря состоится первое собрание кредиторов, на котором будет рассмотрен вопрос о введении в отношении предприятия дальнейшей процедуры банкротства, сообщает пресс-служба Минсельхоза.