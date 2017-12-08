Овощи дадут работу

А также обогатят рынок и местную казну

Обширный земельный участок близ деревни Кодеркасы Чебоксарского района постепенно заполняется строительной техникой, высятся навалы грунта. Здесь разворачивается строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский».

Данный инвестиционный проект в овощеводстве беспрецедентный в республике по своим масштабам — как по стоимости, 6 млрд рублей, так и по мощности — более 19 тыс. тонн продукции к 2021 году. Сегодня в целом по республике овощей защищенного грунта производится лишь 13,4 тыс. тонн в год.

Как уже сообщалось, проект возник по инициативе Главы республики Михаила Игнатьева. Инвестором выступает группа компаний «Ренова». С председателем совета директоров компании Виктором Вексельбергом в феврале этого года было подписано соответствующее соглашение, которое успешно реализуется. Позавчера на месте строительства объекта состоялось рабочее совещание, которое провел вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Пригласили на совещание и журналистов.

Около 500 рабочих мест даст новый тепличный комплекс

По распоряжению правительства проект получил статус приоритетного, пояснил министр. Минсельхоз включил его в программу льготного кредитования сельхозпроизводителей и утвердил дорожную карту строительства инженерных сетей. Реализация такого проекта — это новый, более качественный этап в развитии агропромышленного комплекса Чувашии, подчеркнул Сергей Артамонов.

Площадь теплиц составит 22 гектара, рассказал генеральный директор ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» Алексей Захватов. Предприятие приобрело земельный участок для них, уже получены технические условия присоединения к инженерным сетям, ведутся проектные работы. Имеется также необходимое заключение по проектной документации с соответствующим разрешением на строительство. В настоящее время начаты работы по предварительной подготовке строительной площадки.

Главная фаза строительства развернется в следующем году. Ее завершение и ввод в эксплуатацию инженерных сетей запланированы на август 2018-го. А в четвертом квартале ожидается пуск первой очереди комплекса на площади 11 гектаров. Ввод второй очереди запланирован в конце 2019 года.

Нельзя сказать, что подготовка к воплощению проекта прошла гладко. Местных жителей обеспокоили слухи, будто их станут переселять, а их деревня попадет в промышленную зону. (Кто-то даже распространил «утку» о строительстве здесь крематория.) И о том, что продавать свои земельные доли людей якобы заставляли по бросовой цене, тоже шли разговоры.

Противники размещения проекта составляли обращение в вышестоящие инстанции с подобными «аргументами». Но, как выяснилось, некоторым сельчанам инициаторы давали на подпись текст другого содержания, сказал глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин. Земельные доли под линейные объекты были выкуплены на рыночных, выгодных для собственников условиях. Проводились публичные слушания и отдельные встречи с жителями по разъяснению ситуации. Возможно, кое-кто еще не понял очевидную выгоду от строительства комплекса, но в целом понимание есть, заверил глава.

А выгода действительно существенная. Теплицы дадут около 500 новых рабочих мест с зарплатой не менее 20 тыс. рублей в среднем. Трудно переоценить и увеличение поступлений в бюджет поселения от налога на доходы физических лиц. А чем богаче казна, тем больше возможностей для благоустройства сел и деревень поселения.

В последнее время часто сетуют на то, что много земли выделяется на цели, не связанные с сельским хозяйством. В этой связи существенное добавление сделал Сергей Артамонов. В Чебоксарском районе насчитывается около 500 гектаров земель с переведенным назначением, то есть из сельскохозяйственных в иные, но до сих пор они пустуют. И в этом плане возведение крупного сельскохозяйственного объекта трудно переоценить. Ведь овощами закрытого грунта республика обеспечивает себя только на 20%. 74% овощей производится в личных хозяйствах населения. Роста объемов в нынешних условиях можно добиться лишь в крупнотоварных организациях на основе современных технологий, констатировал министр.

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