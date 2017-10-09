От карандашей до дороги

Более 300 миллионов бюджетных рублей сэкономлено в Чебоксарах с начала года благодаря эффективной работе по организации открытых закупочных процедур с исполнителями муниципальных контрактов.

За 9 месяцев муниципальными заказчиками столицы заключено более 11 тысяч контрактов на сумму 4,3 млрд рублей, сообщают в центре организации закупок города Чебоксары. Тогда как в прошлом году на этот же период общая сумма контрактов составляла 2,6 млрд рублей. В городе огромный объем муниципальных закупок, и через открытые конкурсные процедуры проходит тысячи контрактов — от приобретения карандашей, бумаги и мела для школ до крупных подрядов на строительство домов, ремонт и реконструкцию дорог.