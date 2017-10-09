С наградой!

Указом Главы Чувашии от 4 октября 2017 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Якимовой Надежде Александровне — преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ядринская районная детская школа искусств имени А.В. Асламаса»;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Герасимовой Ольге Николаевне — преподавателю государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции», Казановой Галине Яковлевне — преподавателю государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чебоксарский профессиональный колледж имени Н.В. Никольского»;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Дроздовой Елене Анатольевне — заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Шумерли, Егорову Алексею Галлактионовичу — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей», Ермееву Валерию Александровичу — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.В. Силантьева», Ивановой Татьяне Петровне — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города Чебоксары.