«Белкин дом» вывел в победители

Чебоксарская ГЭС стала призером Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2017».

Проект гидроэнергетиков по восстановлению популяции белок на особо охраняемой природной территории «Ельниковская роща» занял третье место в номинации «Экологическая инициатива» среди проектов пресс-служб региональных компаний ТЭК. Торжественная церемония награждения состоялась 5 октября 2017 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках деловой программы Российской энергетической недели.

На суд экспертного совета во главе с пресс-секретарем Президента страны Дмитрием Песковым был представлен комплексный проект: конкурс «Белкин дом», оборудование экологической тропы и заселение белок в Ельниковскую рощу, разведение бельчат в зооуголке рощи для дальнейшего выпуска в естественную среду обитания. Гидроэнергетики провели мероприятия в рамках благотворительной деятельности РусГидро по содействию в развитии биосферных заповедников России и ООПТ. Роща и белки — два символа города, поэтому инициативу гидростанции активно поддержали взрослые и дети, а также органы власти, общественные организации и журналисты.

Фото пресс-службы Чебоксарской ГЭС: В природе белки живут не дольше 4 лет, а в парках — до 10-12 лет, радуя своим видом детей и взрослых.