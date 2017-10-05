Муниципалитет Чебоксар сохранил почти 300 миллионов бюджетных рублей

По сведениям МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары, за 9 месяцев текущего года экономическая эффективность деятельности администрации г. Чебоксары по организации открытых закупочных процедур с исполнителями муниципальных контрактов составила более 7%. В результате целенаправленной работы по культивации конкурентной среды, оптимизации процессов закупочного цикла (от планирования закупок до исполнения контрактов), экономия средств городского бюджета достигла почти 300 миллионов рублей.

Ежегодно муниципалитетом проводится огромный объём работы в сегменте муниципальных закупок. За 9 месяцев муниципальными заказчиками столицы заключено более 11 тысяч контрактов на сумму 4,3 млрд руб. При этом лишь ничтожная часть — 11 предписаний УФАС удовлетворены (0,1%).

«Только представьте себе масштаб: каждый гвоздь, кирпич, лопата в огромном городском хозяйстве, каждый карандаш, лист бумаги, пирожок, кусок мела в образовании, закуплены в результате открытых конкурентных процедур. А так же весь ремонт и реконструкция», — поясняет директор МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары Надежда Колебанова.

Глава администрации города отметил, что в 2018 году планируется объявлять закупки на миллиард рублей. «Впереди строительство и реконструкция масштабных объектов – школ, детских садов, дорог. Закупки должны быть открытыми, прозрачными и понятными для всех участников торгов», — даёт установку своим подчиненным Алексей Ладыков.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики