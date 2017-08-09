Набережная и не только

7 августа Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил Новочебоксарск, где ознакомился с проектом реконструкции и благоустройства Верхней набережной и поинтересовался мнением горожан о его реализации, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Благоустройство набережной ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». На его реализацию в этом году выделено 14,9 млн рублей. Эти средства планируется направить на устройство пешеходного тротуара из брусчатки, установку ограждений, обустройство трех смотровых площадок, установку скамеек, организацию освещения и ливнестока. В перспективе здесь появятся велодорожки, намечено строительство храма блаженной Ксении Петербургской. Рядом запланировано строительство нового жилого микрорайона.

Михаил Игнатьев высказал критические замечания в адрес руководства города в связи с тем, что территория, на которой предполагается дальнейшее благоустройство, содержится в крайне заброшенном состоянии.

Руководитель региона также проконтролировал ход реализации в Новочебоксарске проекта «Качественные и безопасные дороги». Всего в рамках программы в 2017 году в Новочебоксарске проводится ремонт 13 автомобильных дорог на сумму свыше 315,5 млн рублей.